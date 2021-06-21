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В ГИБДД усовершенствуют формат сдачи экзамена на права
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Госавтоинспекция планирует с 2025 года использовать при сдаче экзамена на права машины с программно-техническим комплексом, как в автомобилях-беспилотниках, сообщили СМИ в МВД... ПРАЙМ, 21.06.2021
экзамены, автомобили, водители, гибдд, новости, бизнес, общество , авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Госавтоинспекция планирует с 2025 года использовать при сдаче экзамена на права машины с программно-техническим комплексом, как в автомобилях-беспилотниках, сообщили СМИ в МВД России.
Это сделает процесс в условиях города более безопасным и поможет экзаменаторам объективнее оценивать кандидатов в водители.
В ведомстве отметили, что инициатива будет реализована в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Сроки реализации — с 2025 по 2030 годы.
Ранее в Госавтоинспекции заявляли, что собираются использовать на экзаменах машины с беспилотными системами. Автомобили будут оснащены камерами, сенсорными педалями и планшетом-инспектором, в основе которого навигатор с оцифрованной дорогой.
Но экзаменующиеся не останутся один на один с роботизированной системой. Автоинструктор будет находиться в машине.