МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российский кабмин поддержал предложение о введении в стране штрафа для водителей, которые выбрасывают мусор из машины, пишет "Российская газета". Россиян предупредили, как будут штрафовать за превышение средней скорости

Напомним, что законопроект о штрафах за выброшенный из авто мусор был разработан Мосгордумой совместно с Мособлдумой.

Автоыр инициативы предлагают установить размер штрафа от 10 тысяч до 100 тысяч рублей в зависимости от вида транспорта.

Вычислять нарушителей предполагается посредством камер и фотоловушек.

"Отмечу также, что для нарушений, зафиксированных с помощью камер, предусмотрен упрощенный порядок привлечения к ответственности", — прокомментировал председатель думы Московской области Алексей Шапошников.

КАК ЭТО МОЖЕТ РАБОТАТЬ

Предполагается, что если фотокамера зафиксирует владельца автомобиля, который выбрасывает мусор в неположенном месте, то ему будет выписан штраф в размере 10 тысяч рублей.

Штраф в 100 тысяч рублей будет предусмотрен для владельцев грузового транспорта.

За повторное нарушение штрафы вырастут до 20 и 150 тысяч рублей соответственно.