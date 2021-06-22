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2021
https://1prime.ru/auto/20210622/833997544.html
Россиян предложили штрафовать за выброшенный из машины мусор
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Российский кабмин поддержал предложение о введении в стране штрафа для водителей, которые выбрасывают мусор из машины, пишет "Российская газета". Напомним, что законопроект о... ПРАЙМ, 22.06.2021
водители, автомобили, штрафы, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российский кабмин поддержал предложение о введении в стране штрафа для водителей, которые выбрасывают мусор из машины, пишет "Российская газета".
Напомним, что законопроект о штрафах за выброшенный из авто мусор был разработан Мосгордумой совместно с Мособлдумой.
Автоыр инициативы предлагают установить размер штрафа от 10 тысяч до 100 тысяч рублей в зависимости от вида транспорта.
Вычислять нарушителей предполагается посредством камер и фотоловушек.
"Отмечу также, что для нарушений, зафиксированных с помощью камер, предусмотрен упрощенный порядок привлечения к ответственности", — прокомментировал председатель думы Московской области Алексей Шапошников.
КАК ЭТО МОЖЕТ РАБОТАТЬ
Предполагается, что если фотокамера зафиксирует владельца автомобиля, который выбрасывает мусор в неположенном месте, то ему будет выписан штраф в размере 10 тысяч рублей.
Штраф в 100 тысяч рублей будет предусмотрен для владельцев грузового транспорта.
За повторное нарушение штрафы вырастут до 20 и 150 тысяч рублей соответственно.