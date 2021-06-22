МОСКВА, 22 июня — ПРАЙМ. Продажи новых люксовых автомобилей в России в мае выросли на 70% на фоне низкой базы прошлого года, до 97 штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". Названы автомобили, которые быстрее теряют в цене

"В мае россияне купили 97 новых люксовых автомобилей, что на 70% больше, чем год назад", — отмечается в сообщении.

По мнению экспертов "Автостата", такой рост произошел исключительно за счет низкой базы мая прошлого года. Весной 2020 года многие автосалоны были закрыты в связи с пандемией коронавируса.

"Из ярких изменений в данном сегменте стоит отметить тот факт, что сюда добавился еще один участник: Aurus Senat запущен в серийное производство и доступен для заказов. В мае он пока не повлиял на общий расклад, однако в июне, возможно, уже может потеснить какие-то бренды в сегменте Luxury", — добавили в агентстве. Россиян предложили штрафовать за выброшенный из машины мусор

В лидерах продаж в мае оказались Bentley — 39 машин (рост в 2,8 раза), Rolls-Royce — в 29 автомобилей (рост в 3,2 раза), замыкает тройку лидеров Ferrari — 11 штук (рост в 11 раз). Следом идут Lamborghini — девять штук (-31%), Mercedes-Benz Maybach S-Class — шесть штук (-50%) и по одной – Aston Martin, Maserati и Aurus.

В "Автостате" также напомнили, что рынок новых люксовых машин в России показывает положительную динамику второй месяц. Начиная с октября 2020 года продажи автомобилей этого сегмента падали.