МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Московские таксисты наравне с петербургскими в среднем зарабатывают около 45 тысяч рублей ежемесячно, а максимальный доход в столице может составить порядка 70 тысяч рублей, сообщила РИА Новости гендиректор компании "Газпромбанк Автолизинг" Лилия Маркова. В России резко выросли продажи новых люксовых автомобилей

По её словам, на заработок водителя такси влияет несколько факторов: класс такси (от эконома до элитного), условия работы (найм, ИП или самозанятость), время работы (число поездок, среднее время поездки).

"Кроме этого, влияет и регион. Если на конец 2020 года средняя стоимость поездки в Москве составляла 457 рублей, то в регионах – чуть выше 150 рублей. А средний заработок российских водителей такси составил: в Москве – 45 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 45 тысяч рублей, в Хабаровске – 39 тысяч рублей, в Тюмени – 37 тысяч рублей, в Ставрополе – 33 тысячи рублей", — рассказала Маркова.

Она уточнила, что максимальный доход столичного таксиста может достигать и порядка 70 тысяч рублей, если он будет развозить пассажиров 6 дней в неделю по 12 часов в день. При стандартном пятидневном графике тот же водитель заработает не более 25 тысяч рублей. Это связано с тем, что большая часть выручки идёт на аренду авто, топливо и другие расходы, включая штрафы ГИБДД. "Кроме налогов, водитель такси платит комиссию агрегатору, оплачивает аренду, штрафы, заправки и т.д. Деньги на счету должны быть всегда – при отрицательном балансе таксопарк может ограничить (или отменить) доступ к заказам", — рассказала глава компании.

"График, при котором водитель такси зарабатывает свыше 60-70 тысяч рублей, противоречит ТК РФ, а нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю (или 50 часов с переработками). Каждый час переработки работодатель должен оплачивать в двойном размере: именно поэтому агрегаторы и таксопарки не стремятся брать водителей в штат", — добавила она.

Маркова отметила, что большинство таксопарков, за исключением некоторых регионов, работают через агрегаторов, поэтому обычная схема взаиморасчетов включает в себя агрегатора (заключает договор с таксопарком и переводит ему деньги от пассажиров), таксопарк (заключает договор с водителями или арендаторами авто, переводит им деньги от агрегатора) и водителя, который платит с полученного дохода НДФЛ или налог на профессиональный доход (для самозанятых). У таксопарка и водителя есть два способа расчетов: аренда и сдельная оплата.