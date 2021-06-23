МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" на один день приостановил производство автомобилей Lada Largus и Lada Xray из-за дефицита компонентов Bosch, планирует возобновить работу завтра с первой смены, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. "АвтоВАЗ" планирует начать производство дорогих автомобилей

"АвтоВАЗ" на 1 день приостановил работу линии на платформе B0 из-за недопоставок некоторых компонентов Bosch. Завтра работа будет возобновлена с 1-ой смены", — сказал собеседник агентства.

Автозавод ранее в июне уже дважды приостанавливал выпуск машин на нескольких сборочных линиях из-за нехватки автоэлектроники. После возобновления их работы президент компании Николя Мор сообщал, что в этом месяце простоев больше не ожидается, однако в будущем они не исключены. Как отмечал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, временные приостановки конвейера не нанесут ущерб "АвтоВАЗу", поскольку будут компенсированы работой в период плановой летней профилактической паузы.

Согласно прогнозу Минпромторга РФ, проблема мирового дефицита автоэлектроники будет решена к концу лета 2021 года.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.