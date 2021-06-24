МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Самыми популярными марками автомобилей среди водителей такси в РФ в январе-мае стали Hyundai Solaris, Skoda Octavia и Kia Rio, сообщили РИА Новости в "Газпромбанк Автолизинг". Эксперт рассказал, сколько зарабатывают российские таксисты

Компания проанализировала статистику постановки на учет приобретенных юрлицами новых и подержанных автомобилей для использования в такси и выявила такой топ-3 машин. Так, за первые пять месяцев 2021 года Hyundai Solaris было передано 1,3 тысячи единиц, Kia Rio — 702 машины, Skoda Octavia — 666 единиц. В пятёрку наиболее популярных также вошли Volkswagen Polo — 495 авто и Lada Vesta — 353 единиц.

Уточняется, что в аутсайдерах такие автомобили как Zaz Tavria, Peugeot 206 и даже Lada 2108.

"Всего в январе-мае юридическими лицами и предпринимателями было приобретено и поставлено на учет 5 319 автомобилей, которые впоследствии использовались в извозе. Это на 50% выше, чем годом ранее. При этом больше половины из них – автомобили с пробегом, доля которых, впрочем, за год снизилась с 57% до 54%. В условиях локдауна прошлого года таксисты вынуждены были чаще, чем в этом году, обращаться к вторичному рынку для обновления своих гаражей", — сообщили в компании. Невакцинированных водителей такси агрегаторы отключат от заказов

По данным Международного евразийского форума такси, официальный таксопарк в России насчитывает около 500 тысяч автомобилей. Как добавляют в лизинговой компании, при этом, по данным столичных властей, только в Москве и Подмосковье количество действующих на данный момент лицензий на оказание услуг извоза превышает 150 тысяч.

По словам гендиректора "Газпромбанк Автолизинга" Лилии Марковой, одной из проблем отрасли такси до сих пор остается теневая экономика — на одного легально работающего таксиста сегодня приходится около девяти нелегалов.

"Помимо прямой потери от налогов и невозможности контролировать безопасность перевозок эта проблема сказывается и на темпах обновления парка. Ведь вместе со статусом индивидуальных предпринимателей таксисты получают доступ к более широкому спектру возможностей по финансированию, например, в лизинг. Доля этого типа владения на рынке такси в зависимости от региона составляет 50-75% от находящихся на линии легальных такси", — утверждает Маркова.