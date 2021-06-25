МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. "Почта России" запустила пилотный проект по продаже списанных автомобилей из почтового автопарка на интернет-площадках для проведения аукционов, сообщила пресс-служба компании. "Почта России" и "Яндекс" запустят доставку из почтовых отделений за час

"В пилотном проекте, который продлится до конца 2021 года, будут участвовать три интернет-площадки для проведения аукционов: AutoSale.ru, CarPrice, и Carlink", — говорится в сообщении.

На онлайн-аукционах "Почта России" будет продавать легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили "из четырех регионов: Москва, Волга, Южный и Северо-Запад". По данным пресс-службы, операторы онлайн-аукционов уже получили в продажу более 350 автомобилей.

До запуска пилотного проекта по продаже машин на онлайн-аукционах "Почта России" продавала старые автомобили только на крупных электронных торговых площадках. По его итогам компания рассмотрит возможность продажи списанных машин из других регионов России.

Заместитель гендиректора по логистике "Почты России" Игорь Чебунин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что "продажа автомобилей через электронные торговые площадки – довольно сложная и длительная процедура, в то время как покупателями списанных автомобилей, как правило, являются физические лица". "Поэтому мы надеемся, что онлайн-аукционы на популярных интернет-ресурсах позволят нам быть ближе к целевой аудитории и сделать автомобили из почтового автопарка доступнее", – добавил он.

"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. В октябре 2019 года ФГУП "Почта России" было преобразовано в одноименное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат РФ. При этом к АО перешли все права и обязанности этого федерального государственного предприятия.