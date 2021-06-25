МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. "Автоваз" выпустил в июне Lada Vesta, Xray и Largus без мультируля с функцией круиз-контроля и мультимедийной системы, пишут "Ведомости" со ссылкой на дилеров автопроизводителя.

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Стоимость автомобилей без указанных комплектующих снизилась на 10-13 тыс рублей. Покупатели самостоятельно доплачивают еще 50 тыс рублей, чтобы установить магнитолу в салоне. При этом автомобили и без магнитолы и мультируля пользуются спросом.

По словам продавцов, опрошенных газетой, "Автоваз" из-за дефицита чипов предложил дилерам изменить свои заказы.

"Первые Largus в урезанной комплектации уже появились на наших складах. Эти изменения обговариваем с клиентами, которые уже внесли предоплату на автомобиль. Есть те, кто соглашается получить автомобиль в оговоренные сроки, но с меньшим оснащением. Есть и те, кто готов на продление сроков ожидания своего автомобиля с дополнительными опциями", — цитирует издание гендиректора и основателя "Транстехсервиса" Вячеслава Зубарева.

Аналитики прогнозируют, что пик дефицита микрочипов во всем мире пришелся ко второму кварталу 2021 года. Ситуация начнет постепенно меняться в третьем квартале и полностью выправиться только в первом полугодии 2022 года.