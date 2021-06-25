МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Уже на следующей неделе — с 1 июля — все ввозимые на территорию России подержанные иномарки и машины с изменениями в конструкции должны проверяться в испытательных лабораториях. В России утвердили новые правила обжалования штрафа ГИБДД

Раньше при их оформлении обходились фотографиями. В беседе с Autonews эксперты заявили о необходимости "заморозки" этих нововведений.

Итак, с 1 июля при ввозе в страну подержанных иномарок покупателям запретят проходить проверку в испытательных лабораториях дистанционно (по фотографиям). Это же правило распространится и при внесении изменений в конструкцию машин. В Росстандарте и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) эти изменения связали с введением на обязательной основе ГОСТ 33670-2015 "Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия".

Новые правила должны были вступить в силу еще год назад, этом настаивала Госавтоинспекция.

Сейчас при ввозе подержанных машин в Россию и в остальные страны Таможенного союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) покупатели обязаны для постановки на учет получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), уточнил гендиректор аккредитованного испытательного центра "Услугиавто" Юрий Пархоменко. Названы основные причины внезапного возгорания автомобиля

То же самое касается автомобилей, владельцы которых планируют внести в их конструкцию изменения — установить газобаллонное оборудование или поставить на внедорожник лебедку. Необходимые документы в лабораторию можно подавать удаленно, а визуальную проверку специалисты проводят при помощи фотографий.

С 1 июля — по новому ГОСТу — все ввозимые подержанные авто должны приезжать в испытательные лаборатории. Равно как и при установке любого дополнительного оборудования, которое требует внесения изменения в конструкцию.

"Указанный ГОСТ предусматривает инструментальную проверку поступающих на российский рынок единичных автомобилей в целях оформления свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства. Процедуры включают идентификацию, измерения габаритов, испытания тормозной системы, шумовых характеристик,установки устройств освещения и световой сигнализации, проверку систем активной и пассивной безопасности", — рассказали Autonews.ru в Росстандарте и в ЕЭК.

По данным Росстандарта, каждый десятый автомобиль из общего объема импорта транспортных средств оказываются "утопленниками", "конструкторами" или же просто битыми. При этом их выдают за полностью исправные и безопасные.