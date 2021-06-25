МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Проект закона, запрещающего рекламу устройств для "скрутки" счетчиков пробега на автомобилях внесен в Госдуму законодательным собранием Республики Карелия, он уже доступен в электронной базе данных парламента. Названы основные причины внезапного возгорания автомобиля

"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 5 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 "О рекламе", установив, что в рекламе не допускается указание на то, что объект рекламирования может быть использован в целях искажения показаний одометров транспортных средств", — говорится в пояснительной записке к документу.

Также там сообщается, что в СМИ нередко можно встретить рекламу о предоставлении услуг по корректировке показаний одометров (счетчиков) транспортных средств.

По информации из открытых источников, около 70 процентов подержанных автомобилей, продаваемых на территории страны, имеют "скрученный" пробег, также говорится в пояснительной записке.

В результате значительная часть покупателей таких автомобилей, введенных недобросовестным продавцом в заблуждение, приобретают транспортные средства с заниженным пробегом, что не позволяет им достоверно оценить техническое состояние приобретенного автомобиля, определить необходимую степень и достаточность его технического обслуживания, что порой приводит к серьезным неисправностям на дороге, авариям, ставящим под угрозу жизнь и здоровье водителя, других участников дорожного движения, отмечают авторы законопроекта.

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