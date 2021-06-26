МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Американский автопроизводитель Tesla отзывает с китайского рынка 285 520 машин Model 3 и Model Y начиная с субботы из-за проблем с системой автоматического поддержания скорости движения, сообщает газета Global Times со ссылкой на государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка.

Отзыву подлежат 246,9 тысячи машин Tesla Model 3, произведенных в период с января 2019 года по 7 июня 2021 года, а также почти 38,6 тысячи автомобилей Tesla Model Y, произведенных в 2021 году.

Проблемы с системой регулирования скорости, пишет газета, могут привести к тому, что водитель ошибочно включит функцию активного круиз-контроля, затем может произойти внезапное увеличение скорости, что может повлечь за собой аварии. Илон Маск распродал недвижимость и собирается поселиться в лачуге

В ответ на планы отзыва Tesla China извинилась за неудобства, причиненные пользователям. Компания подчеркнула, что будет постоянно улучшать безопасность автомобилей в соответствии с национальными требованиями.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.