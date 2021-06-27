МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen планирует отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе к 2035 году, заявил член правления концерна Клаус Цельмер. Газ в Европе рекордно подорожал

"В Европе мы выйдем из бизнеса с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания в период с 2033 по 2035 год, в США и Китае — чуть позже", — сказал Цельмер в интервью изданию Münchner Merkur.

По словам Цельмера, в Южной Америке и Африке отказ от производства автомобилей с ДВС займет больше времени из-за "отсутствия политических и инфраструктурных условий".

Немецкий автопроизводитель Audi ранее сообщил, что рассчитывает перестать выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания к 2033 году.