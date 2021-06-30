МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Правительство Канады установило требование, согласно которому к 2035 году 100% продаваемых автомобилей и легковых грузовиков должны быть с нулевым уровнем выбросов.

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В заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады, отмечается, что на транспорт приходится четверть всех выбросов парниковых газов страны. Для реализации поставленной цели власти планируют помогать покрывать первоначальные затраты на автомобили с нулевым выбросом, инвестировать в инфраструктуру, а также сотрудничать с производителями. Как утверждают власти, к концу десятилетия количество рабочих мест в индустрии электромобилей в Канаде увеличится в 26 раз.

В сообщении напоминается, что правительство уже инвестировало более 800 тысяч долларов в меры по внедрению автомобилей с нулевым уровнем выбросов, в частности, на создание сети быстрой зарядки электромобилей и установку водородных станций. Кроме этого, власти снизили на 50% налог на прибыль предприятий, производящих автомобили с нулевым уровнем выбросов или их комплектующие.