МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Большинство россиян сели за руль в молодом возрасте, а наибольшим страхом у начинающих водителей были и остаются автомобилисты, не соблюдающие ПДД, говорится в исследовании РГС Банка (входит в группу банка "Открытие"). Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости, в нем приняли участие около 1700 респондентов в крупных городах России.

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Выяснилось, что 44% респондентов получили водительское удостоверение в возрасте 18-25 лет, а 16% оформили права еще до совершеннолетия. 14% опрошенных россиян учились водить автомобиль, когда им было 26-35 лет, еще столько же осваивали азы вождения после 55-летнего юбилея. 8% россиян посещали автошколу и сдавали экзамен в возрасте 36-45 лет и лишь 4% приобрели навык вождения после 45 лет.

Опрос показал, что 40% опрошенных впервые сели за руль отечественного автомобиля с пробегом, а 35% начинающих водителей выбрали подержанную иномарку. Новая иномарка в качестве первого автомобиля была у 14% россиян, а новый автомобиль российского производства – у 11% опрошенных.

Интересно, что 45% россиян самостоятельно накопили на первый автомобиль, а каждый четвертый прибегнул к помощи при покупке — или финансовых организаций (кредит брали 13% россиян), или родственников (брали в долг у близких людей 12%). Каждому пятому (21%) опрошенному машина досталась в подарок от членов семьи, а 9% даже выиграли первый автомобиль в лотерею.