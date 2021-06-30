МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российским автомобилистам с 1 июля текущего года будет запрещено въезжать в "чистые" городские зоны в случае, если у машин не определен экологический класс, пишет "Парламентская газета". Российский регион ограничил въезд для непривитых

Из-за этого росиянам рекомендуют или озаботиться эко-классом машины (например, пересесть на более экологичное авто), либо, как прокомментировал глава рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов, подать заявление в ГИБДД и прописать эко-класс в автодокументах в случае, если он до сих пор не прописан.

Напомним, что еще три года назад в Правилах дорожного движения появилось новое понятие дорожного знака, который ограничивает въезд неэкологичного транспорта в определенные городские зоны.

Например, знак 5.35 "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств" с цифрой "4" означает, что на подпадающую под действия знака территорию въезд автомобилей с двигателями класса "Евро-0", "Евро-1", "Евро-2" и "Евро-3" запрещен.

Исключения из правил составляют автомобили спецслужб:

вооруженных сил,



полиции,



аварийно-спасательной и пожарной служб,



скорой помощи.



Теперь к перечисленным знакам добавится еще один. Согласно ему, проезд в "чистые" зоны будет запрещен даже тем машинам, экологический класс которых не определен. Это бывает, когда в соответствующей графе ПТС или СТС стоит прочерк.

Таких машин, по мнению главы ГИБДД Михаила Черникова, в России порядка 70%.

Все эти машины де-факто приравнены к нулевому эко-классу. Это значит, их проезд в "чистые" зоны, обозначенные соответствующим знаком, теоретически может наказываться штрафом в 500 рублей.

Но паниковать рано. Настоящих "чистых" зон в российских городах в России пока нет. В частности, в Москве подобные ограничения были введены только для грузовиков: на МКАД могут въезжать фуры не ниже "Евро-2", в пределы ТТК — не ниже "Евро-3".