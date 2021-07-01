МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. В России со следующего года появится оборудование, при помощи которого сотрудники полиции смогут моментально выявлять пьяных автомобилистов, рассказал в эфире радиостанции "Милицейская волна" глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Как в июле будет меняться курс рубля

Он пояснил, что прибор будет показывать наличие паров алкоголя. При отсутствии таковых водитель будет освобожден от прохождения медицинского освидетельствования.

Черников напомнил, что в стране все еще остро стоит проблема нетрезвого вождения. Многие нарушители привлекается повторно за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

При этом, отметил он, число ДТП с пьяными водителями в России за январь-май этого 2021 года снизилось почти на 40%.

Черников подчеркнул, что такое снижение числа ДТП стало результатом мер системного характера.