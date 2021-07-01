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Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
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В России со следующего года появится оборудование, при помощи которого сотрудники полиции смогут моментально выявлять пьяных автомобилистов, рассказал в эфире радиостанции... ПРАЙМ, 01.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. В России со следующего года появится оборудование, при помощи которого сотрудники полиции смогут моментально выявлять пьяных автомобилистов, рассказал в эфире радиостанции "Милицейская волна" глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
Он пояснил, что прибор будет показывать наличие паров алкоголя. При отсутствии таковых водитель будет освобожден от прохождения медицинского освидетельствования.
Черников напомнил, что в стране все еще остро стоит проблема нетрезвого вождения. Многие нарушители привлекается повторно за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.
При этом, отметил он, число ДТП с пьяными водителями в России за январь-май этого 2021 года снизилось почти на 40%.
Черников подчеркнул, что такое снижение числа ДТП стало результатом мер системного характера.