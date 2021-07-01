МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Беспилотные автомобили в России сначала можно будет пустить по выделенным полосам, чтобы снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников на пресс-конференции. Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей

Он отметил, что сейчас правильнее будет называть беспилотные автомобили "высокоавтоматизированными", поскольку водитель в них все равно находится, но в роли наблюдателя.

"У нас сегодня пилотным проектом движутся транспортные средства по Москве, по трассе Санкт-Петербург — Казань. Но там присутствует водитель, он просто наблюдает, видит, считывает те или иные ошибки и погрешности, чтобы можно было усовершенствовать эту систему. Если говорить в целом о беспилотном потоке, то это, наверное, можно будет сделать по выделенной, отдельной полосе, если в скором времени это сделать, чтобы как можно меньше рисков было возникновения ДТП", — сказал Черников.