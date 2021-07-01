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В ГИБДД рассказали, где будут ездить беспилотные авто
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Беспилотные автомобили в России сначала можно будет пустить по выделенным полосам, чтобы снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, заявил глава... ПРАЙМ, 01.07.2021
беспилотные автомобили, автомобили, гибдд, новости, бизнес, транспорт, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Беспилотные автомобили в России сначала можно будет пустить по выделенным полосам, чтобы снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников на пресс-конференции.
Он отметил, что сейчас правильнее будет называть беспилотные автомобили "высокоавтоматизированными", поскольку водитель в них все равно находится, но в роли наблюдателя.
"У нас сегодня пилотным проектом движутся транспортные средства по Москве, по трассе Санкт-Петербург — Казань. Но там присутствует водитель, он просто наблюдает, видит, считывает те или иные ошибки и погрешности, чтобы можно было усовершенствовать эту систему. Если говорить в целом о беспилотном потоке, то это, наверное, можно будет сделать по выделенной, отдельной полосе, если в скором времени это сделать, чтобы как можно меньше рисков было возникновения ДТП", — сказал Черников.