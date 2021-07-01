МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до трех лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей

Изменения внесены в статью 264-1 УК РФ ("в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения").

В пояснительной записке к документу ранее отмечалось, что "актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение".

Авторы приводили статистику, которая свидетельствует "об устойчивой тенденции роста повторных преступлений по статье 264.1 УК и неэффективности действующих санкций". В России могут увеличить максимальную скорость на дорогах до 150 км/ч

В связи с этим закон увеличивает сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения — до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет. Также увеличивается размер штрафа за подобное деяние — от 300 до 500 тысяч вместо 200-300 тысяч рублей "или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет" взамен "от одного года до двух лет".

Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы, также на срок до трех лет. Также виновный будет лишен права "занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью" на срок до шести лет.