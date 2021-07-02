МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Электромобиль Tesla Model S Plaid 2021 года выпуска начал гореть, когда водитель в окрестностях американского города Филадельфия в штате Пенсильвания находился в салоне, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на пожарных и адвокатов потерпевшего. Tesla отзывает более 285 тысяч авто из-за проблем с круиз-контролем

По словам адвокатов, владелец машины заметил, что из задней части автомобиля идет дым, после чего он попытался разблокировать и открыть двери, но сделать это у него не получилось, поскольку замки, по всей видимости, вышли из строя. Машина, когда он из нее выбрался, начала движение, и вскоре ее охватило пламя.

Глава пожарной службы местного населенного пункта Лоуэр Мерион Чарльз Макгарви сообщил каналу, что пламя гасили две бригады пожарных, они работали на месте происшествия более трех часов. После этого пожарные перевезли машину на стоянку, владелец вывез электромобиль с территории комплекса. Он рассчитывает, что автомобиль изучат независимые специалисты и в скором времени попытаются установить причину пожара.

Канал отмечает, что американский автопроизводитель Tesla начал поставки электромобиля Model S Plaid, новой версии своего седана, в июне.

Название модели Plaid заимствовано из кинопародии Мела Брукса "Космические яйца", в которой этим термином обозначался наивысший режим скорости космического корабля "Космобол-1".