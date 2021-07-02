МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Автоконцерн Kia прогнозирует рост российского авторынка в 2021 году примерно на 3%, до 1,65 миллиона машин, сообщил журналистам управляющий директор Kia Motors Rus Александр Мигаль.

"Пока что мы остаемся в рамках того прогноза, который мы давали, — 1,65 миллиона (машин — ред.). По большому счету, мы были в принципе согласны с тем, что АЕБ показывал, в этих пределах. Мы видим небольшие колебания", — сказал он. В России подорожали автомобили Lada

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2020 году упали на 9,1%, до 1,6 миллиона машин. При этом в ассоциации прогнозируют, что в текущем году авторынок РФ вырастет на 2,1%.

Автомобили марки Kia собираются в России на "Автоторе" в Калининграде и заводе автоконцерна Hyundai под Санкт-Петербургом. В 2020 году Kia заняла второе место по продажам автомобилей в РФ (201,7 тысячи штук), уступив лишь отечественному "АвтоВАЗу".