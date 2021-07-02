МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla увеличил производство машин во втором квартале 2021 года в 2,5 раза в годовом выражении, сообщается в релизе компании. Новая модель электромобиля Tesla загорелась с водителем в салоне

За три отчетных месяца компания произвела 206 421 машину, это на 14% больше по отношению к первому кварталу и в 2,5 раза выше — ко второму кварталу 2020 года. Производство Model S и X составило только 2 340 машин, это более чем вдвое меньше, чем год назад. При этом машин Model 3 и Y было произведено 204 081, это на 13% больше по отношению к первому кварталу. В 2020 году за этот отчетный период Tesla произвела 82 272 машины этих моделей.

В том же периоде компания поставила 201,25 тысячи машин, что на 10% выше по отношению к первому кварталу и в 2 раза больше в годовом выражении. Поставки Model S и X составили 1,89 тысячи, что меньше как в годовом, так и в квартальном выражении. А машин Model 3 и Y было поставлено 199,36 тысячи, что на 10% выше уровня первого квартала.

Tesla отмечает, что поставки автомобилей Tesla представляют собой лишь один из финансовых показателей компании и на них не следует полагаться как на показатель квартальных финансовых результатов, которые зависят от множества факторов, включая себестоимость продаж, обменный курс валют и ассортимент автомобилей, арендованных напрямую.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.