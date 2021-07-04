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2021
https://1prime.ru/auto/20210704/834107073.html
Hyundai объявила цены на Creta нового поколения для рынка России
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Южнокорейский автомобильный производитель Hyundai объявил цены новый кроссовер Creta для российского рынка. Как сообщают "Автоновости дня" со ссылкой на пресс-службу бренда,. Это... ПРАЙМ, 04.07.2021
hyundai, автомобили, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Южнокорейский автомобильный производитель Hyundai объявил цены новый кроссовер Creta для российского рынка.
Как сообщают "Автоновости дня" со ссылкой на пресс-службу бренда,. Это на 72 000 рублей дороже, чем раньше.
Всего внедорожник будет представлен в пяти комплектациях.
Это:
- Prime, Classic, Family (от 1 410 000 рублей),
- Lifestyle и Prestige,
- "приветственная" спецверсия Special One. Она основана на максимальной комплектации Prestige стоимостью 1 900 000 рублей.
Заказать "специальную" версию Creta можно будет только с топовой связкой 2,0-литрового двигателя, автоматической коробкой передач и полного привода.
Как отметил управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев, по сравнению с Creta предыдущего поколения цены выросли в среднем на 5%. Однако в компании уверены, что клиенты адекватно воспримут подорожание. Тем более, что "спрос, который существует на Creta сейчас, превосходит предложение".