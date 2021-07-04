МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Южнокорейский автомобильный производитель Hyundai объявил цены новый кроссовер Creta для российского рынка.

Как сообщают "Автоновости дня" со ссылкой на пресс-службу бренда, Назван способ по номеру телефона узнать, где находится человек

Всего внедорожник будет представлен в пяти комплектациях.

Это:

Prime, Classic, Family (от 1 410 000 рублей),

Lifestyle и Prestige,

"приветственная" спецверсия Special One. Она основана на максимальной комплектации Prestige стоимостью 1 900 000 рублей.



Заказать "специальную" версию Creta можно будет только с топовой связкой 2,0-литрового двигателя, автоматической коробкой передач и полного привода.

Как отметил управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев, по сравнению с Creta предыдущего поколения цены выросли в среднем на 5%. Однако в компании уверены, что клиенты адекватно воспримут подорожание. Тем более, что "спрос, который существует на Creta сейчас, превосходит предложение".