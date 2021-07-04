2021-07-04T07:43:18+03:00
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В Москве нарушителей ПДД будут ловить на нераспознаваемых автомобилях
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Столичная Госавтоинспекция закупила специальные "стандартные" автомобили, без принятой в ведомстве окраски, с целью скрытого наблюдения за нарушителями на дорогах. Об этом в эфире... ПРАЙМ, 04.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Столичная Госавтоинспекция закупила специальные "стандартные" автомобили, без принятой в ведомстве окраски, с целью скрытого наблюдения за нарушителями на дорогах. Об этом в эфире "России 24" заявил глава московского ГАИ Александр Быков.
"На сегодняшний день в подразделения Госавтоинспекции поступили автомобили в стандартном исполнении. По тактике работы: они у нас работают совместно с патрульными автомобилями, которые имеют соответствующую цветографическую окраску. В процессе, когда идет движение транспортного потока, наши наряды, находясь в этих стандартных автомобилях, фиксируют нарушения ПДД, такие как пересечение сплошной линии разметки, выезд на полосу встречного движения, разговор по телефону без специального устройства либо непристегнутый ремень безопасности", — отметил он.
Быков пояснил, что правонарушения будут фиксироваться инспекторами ДПС на нераспознаваемых как автомобилях ГИБДД машинах. Останавливать нарушителей будут инспекторы на дороге.
"Тем самым мы показываем водителям, что их движение подконтрольно даже в тот момент, когда на участке нет ни камер фотовидеофиксации, ни патрульного автомобиля", — подытожил он.