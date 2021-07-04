МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Эксперты составили список самых быстро продаваемых подержанных машин на российском рынке, сообщила "Российская газета". К самым "ходовым" моделям на вторичном рынке относятся немолодые бюджетные машины, считают специалисты. Быстрее всего, за 7-8 дней, у частных покупателей на "вторичке" приобретают следующие модели:

Chevrolet Lanos

Daewoo Matiz

Hyundai i20

Lada 112 и 114.

У дилеров список самых продаваемых (срок покупки до 10 дней) автомобилей выглядит так.

Mazda CX-7

Great Wall Safe

Peugeot 301

Lada 111

Infiniti JX

Smart Fortwo

Как можно видеть, у дилеров быстрее всего продаются нишевые Б/У автомобили, а у частников — более бюджетные. Все больше обычных машин попадают под налог на роскошь

"Часто будущие владельцы просто боятся покупать дорогостоящие автомобили у частных лиц. Одним из главных ограничений является необходимость передавать за премиальную машину достаточно крупные суммы денег. В этом смысле автосалон официального дилера или компании вроде нашей выглядит надежнее. Второй важный момент — более высокий уровень доверия к техническому состоянию и результатам дилерской проверки автомобиля: она выглядит более объективной, чем то, что говорит частник", — объяснил генеральный директор CarPrice Маттье Ланнегранд.

Подержанные отечественные машины на дилерских стоянках встречаются редко, добавил Ланнегранд. В своем большинстве они "уходят" в регионы. Там спрос на такие машины останется на хорошем уровне до тех пор, пока они не уйдут с рынка в силу возраста. Концерн Kia предсказал рост продаж машин в России

Автомобили Lada в целом быстро находят новых хозяев. В среднем — за 12 дней. Старые модели продаются быстрее. Более новые модели- Vesta и Xray — продаются в среднем за 17 дней. Granta и Largus — за 2 недели. Kalina — за 11 дней. Дольше всех держатся объявления с "Нивами", сообщает издание.

Таким образом, спрос на старые "Лады" выше, чем на более новые Б/У модели "АвтоВАЗа". И это несмотря на дефицит их аналогов на рынке новых автомобилей.

"Если говорить об устаревших моделях отечественных автомобилей, они отлично подходят для эксплуатации в любом районе нашей страны вне зависимости от качества дорог и наличия ремонтных мастерских — современные аналоги намного "нежнее" своих предшественников. К тому же они не требуют высокотехнологичных оборудований для ремонта, именно поэтому предыдущие поколения отечественных машин продаются гораздо быстрее", — считает директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский.

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