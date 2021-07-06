МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса значительно улучшила прогноз по продажам легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2021 году: теперь ассоциация ожидает роста продаж на 9,8%, до 1,756 миллиона машин, следует из презентации, представленной председателем комитета автопроизводителей АЕБ Томасом Штэрцелем.

Согласно предыдущему прогнозу, ассоциация ожидала роста авторынка РФ в 2021 году только на 2,1% — до 1,632 миллиона автомобилей.

"По результату первого полугодия комитет улучшил прогноз с 2,1% до 9,8%. В 2021 году будет продано 1 756 тыс. шт. легковых и легких коммерческих автомобилей — есть шанс догнать 2019", — отметили в АЕБ.

В июне продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ также показали существенный рост — на 28,7%, до 157,8 тысячи штук.

При этом в презентации указывается, что к "доковидному" 2019 году продажи новых легковых машин и LCV в первом полугодии выросли на 5,1%, а в июне – на 9,8%. Saudi Aramco повысила цены на нефть на август для Азии, сообщает Блумберг

"Первое полугодие 2021 года показывает значительно лучшую динамику продаж по сравнению с 2020 годом, что объясняется локдауном прошлого года", — отметили в АЕБ.

В 2020 году продажи новых легковых автомобилей и LCV в России, по данным АЕБ, сократились на 9,1%, почти до 1,6 миллиона машин.