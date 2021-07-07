ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" прогнозирует значительный рост российского авторынка в этом году при условии господдержки и бесперебойных поставок электронных автокомпонентов, сообщил журналистам президент компании Николя Мор в кулуарах "Иннопрома-2021".

"Мы надеемся, что Минпромторг возобновит меры поддержки рынка в четвертом квартале: "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль" и trade-in. Если это все случится, если будут меры поддержки, поставщики наладят поставки электронных компонентов, то рынок этого года будет значительно выше прошлого года", — сказал он.

Во вторник Ассоциация европейского бизнеса улучшила свой прогноз по росту продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2021 году с 2,1% до 9,8% — до 1,756 миллиона штук. Россияне назвали приемлемую стоимость свадьбы

"АвтоВАЗ" ранее прогнозировал, что авторынок вырастет на 6,3% — будет в целом продано 1,7 миллиона машин.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.