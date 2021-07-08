БРЮССЕЛЬ, 8 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия оштрафовала на 875 миллионов евро BMW и группу Volkswagen (бренды Volkswagen, Audi и Porsche) за нарушение правил конкуренции Евросоюза и картельный сговор в области очистки выбросов дизельных автомобилей, сообщила в четверг ЕК. Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль

"Еврокомиссия приняла решение против пяти автопроизводителей: Daimler, BMW, а также Volkswagen, Audi и Porsche, которые входят в группу Volkswagen. ЕК наложила общий штраф в размере 875 миллионов евро", — сказала исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер на пресс-конференции.

Daimler не был оштрафован, поскольку сообщил ЕК о существовании этого картеля, уточняется в пресс-релизе Еврокомиссии. По расчетам ЕК, штраф для него составил бы 727 миллионов евро.

Группа Volkswagen (Audi и Porsche входят в нее, но формально являются отдельными компаниями) оштрафована на 502,4 миллиона евро, BMW — на 372,8 миллиона евро. Водителям рассказали правду о штрафе за грязное авто

Штраф наложен за "сговор о технических разработках в области очистки от оксидов азота" выбросов дизельных автомобилей, что препятствовало конкуренции на рынке ЕС, уточняется в пресс-релизе ЕК. Все стороны признали свою причастность к картелю и согласились урегулировать дело, сообщает Еврокомиссия.

Эти производители на протяжении более чем пяти лет были в сговоре, чтобы избежать конкуренции "в области лучшей очистки, чем это требуется по закону, несмотря на доступность соответствующих технологий", отмечается в релизе.