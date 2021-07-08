МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российские лизинговые компании отмечают не спадающий спрос на отечественные легковушки среди россиян, свидетельствует опрос РИА Новости. В то же время некоторые лизингодатели указывают на заинтересованность клиентов на легковые автомобили китайских марок.

Как рассказал коммерческий директор компании "Интерлизинг" Сергей Жарков, доля проникновения лизинга в продажи новых легковых машин в России растёт: по прогнозам на 2021 года его популярность может составить около 13% против 9,6% годом ранее.

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По данным лизинговых компаний ("Европлан", "Интерлизинг", "Газпромбанк Автолизинг" и "ВТБ Лизинг") первое место в топе марок неизменно занимает Lada. "Никаких сюрпризов первое полугодие 2021 года не преподнесло. В лидерах, в общем-то те же марки, что и обычно. В легковом и легком коммерческом (сегменте – ред.) – Lada", — говорят в "Европлане".

Гендиректор "Газпромбанк Автолизинга" Лилия Маркова добавила, что доля отечественного производителя составляет 17% от всех реализованных легковых авто компании, а начальник управления развития бизнеса автолизинга "ВТБ Лизинга" Вячеслав Михайлов отмечает соседство Lada с корейской KIA – за полгода доля продаж этих марок составила по 15%. Он обратил внимание, что объемы переданных машин KIA увеличились за год в 1,5 раза.

Среди лидеров также Volkswagen, Renault, Toyota, Hyundai. "Если рассматривать статистику по моделям, то рейтинг популярности выглядит так: Solaris Hyundai, Largus Lada, Camry Toyota, Polo Volkswagen, Granta Lada. Расположение моделей автомобилей в рейтинге объясняется их популярностью для такси, каршеринга и служебных автомобилей для сотрудников", — объяснил Жарков из "Интерлизинга".

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОДАЖИ И АВТО С ПРОБЕГОМ

По его словам, в компании наблюдается значительный прирост продаж в лизинг легкового транспорта, который составил 54% за первое полугодие 2021 года относительно аналогичного периода прошлого года. "При этом почти 80% лизингополучателей легковых машин являются субъектами малого бизнеса. Но всё же доля продаж новых автомобилей в лизинг невысока и цели приобретения транспорта в лизинг в первую очередь коммерческие", — добавил Жарков. "АвтоВАЗ" прогнозирует рост российского авторынка в 2021 году

То же самое подтверждает и Маркова, отмечая рост объёмов переданной в лизинг всех типов техники за первое полугодие на 37%, в основном за счёт корпоративных продаж. "Несмотря на сохраняющийся дефицит автомобилей в салонах дилеров большинства марок (до 45% договоров лизинга в нашем случае со сроком поставки от 60 дней) и удорожание техники (+7% с начала года), первое полугодие авторынок завершил в зоне роста", — сообщила она.

По данным "Европлана", очевидной тенденцией 2021 года стало серьезное увеличение объема выданной в лизинг техники с пробегом во всех категориях: LCV и HCV в этом году было выдано вдвое больше, чем годом ранее, по легковушкам разница чуть меньше. "Спрос на автомобили с пробегом обусловлен повышением цен, которое, к сожалению, идет с начала года и пока не прекращается. И, как видно из статистики, это сказалось в первую очередь на самом дорогом сегменте – коммерческом транспорте", — объяснили в компании.

ЭЛЕКТРОКАРЫ И АВТО ИЗ КИТАЯ НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Там отмечают значительный рост спроса в текущем году на легковые авто китайских марок: Geely, Haval, Chery. "Число выданных в лизинг автомобилей Chery по сравнению с первым полугодием прошлого года выросло в 12 раз! Geely – в 3 раза, Haval – в 4 раза. До лидеров рейтинга этим маркам далеко, но их популярность растет", — утверждают в "Европлане".

Там обратили внимание на рост выдачи электрокаров в 9 раза, что объясняется началом продаж популярных электрических новинок Porsche Taycan и Audi E-tron.

Компании наблюдают стабильность по выдачам автомобилей премиум-сегмента. Так, по данным "Европлана", марки Aston Martin, Bentley, Ferrari и Rolls-Royce, не претерпели особых изменений год к году. Михайлов из "ВТБ Лизинга" отметил, что в этом сегменте первое место занимает марка BMW с долей 31%, второе — Mercedes-Benz (21%), и замыкает тройку бренд Land Rover, вклад которого составил 12%.