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2021
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Глава Volkswagen Герберт Дисс сохранит свой пост до 2025 года
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Гендиректор компании Volkswagen Герберт Дисс останется на своем посту главы до октября 2025 года, сообщила Volkswagen. "Герберт Дисс останется у руля Volkswagen Group до октября... ПРАЙМ, 09.07.2021
volkswagen, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Гендиректор компании Volkswagen Герберт Дисс останется на своем посту главы до октября 2025 года, сообщила Volkswagen.
"Герберт Дисс останется у руля Volkswagen Group до октября 2025 года. В пятницу наблюдательный совет Volkswagen утвердил новый контракт с соответствующим сроком. Это означает, что Дисс останется председателем правления доя своего 67-летия", — говорится в релизе компании.
Volkswagen — крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.