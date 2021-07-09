МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Гендиректор компании Volkswagen Герберт Дисс останется на своем посту главы до октября 2025 года, сообщила Volkswagen. Что надо знать водителям про новые ограничения регионов из-за COVID-19

"Герберт Дисс останется у руля Volkswagen Group до октября 2025 года. В пятницу наблюдательный совет Volkswagen утвердил новый контракт с соответствующим сроком. Это означает, что Дисс останется председателем правления доя своего 67-летия", — говорится в релизе компании.

Volkswagen — крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.