МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Правительство планирует расширить географию эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей, включив в него трассу М-11 "Нева", связывающую Москву и Санкт-Петербург. Соответствующий проект постановления разработал Минпромторг РФ (есть в распоряжении РИА Новости), документ будет официально опубликован в течение месяца, сообщил источник, близкий к обсуждению вопроса.

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"Расширение территорий проведения эксперимента — это реализация проекта Минтранса России по запуску к 2024 году беспилотных грузоперевозок между Москвой и Санкт-Петербургом по трассе М-11. "Нева" станет первым этапом создания беспилотных логистических коридоров между Азией и Европой через Россию, которые в перспективе охватят почти 20 тысяч километров, включая ЦКАД и строящуюся трассу М-12 Москва — Екатеринбург", — рассказал РИА Новости источник.

О начале реализации проекта беспилотных грузоперевозок по трассе М-11 "Нева" Минтранс РФ заявил в этом году на площадке Петербургского международного экономического форума. Соглашение об этом было подписано с ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ), предприятиями "КАМАЗ", СберАвтоТех, Globaltruck, ПЭК, НТС, "Деловые линии" и ритейлером X5 Group.

Ранее Минтранс РФ подготовил дополнительные правки в постановление об эксперименте (документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов), которые позволят протестировать перевозку грузов беспилотниками. Проект позволяет выработать технические требования к процедуре автоматической погрузки и выгрузки без участия водителя.

В министерстве уточняли, что для движения беспилотников без участия водителей и присутствия инженера-испытателя на борту по всей трассе М-11 планируется создание специальных хабов на подъездах к Москве и Санкт-Петербургу. Это необходимо для исключения заезда автономных грузовиков на текущем этапе в города. По словам замминистра Кирилла Богданова, также прорабатывается необходимость создания государственного центра управления трафиком беспилотников, который позволит в случае нештатных ситуаций в онлайн-режиме останавливать или перенаправлять автономные автомобили для обеспечения безопасности движения.