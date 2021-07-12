МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российские лизинговые компании, опрошенные РИА Новости, фиксируют в первом полугодии традиционный спрос на грузовики "Камаз" и рост популярности "Газелей", вытесняющих Largus с первого места рейтинга.

Как рассказал коммерческий директор компании "Интерлизинг" Сергей Жарков со ссылкой на данные "Эксперт РА", уровень проникновения лизинга в продажи новых грузовых автомобилей составляет 71% по итогам прошлого года, а в 2021 году ожидается рост доли лизинга. Объём продаж грузовиков в "Интерлизинге" за первое полугодие вырос почти на 60% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

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Отраслевики отмечают, что в число лидеров по объёму переданной в лизинг грузовых авто за первое полугодие также вошёл МАЗ. По словам Михайлова, его клиенты брали втрое чаще, чем годом ранее, а доля этой техники в новом грузовом парке "ВТБ Лизинг" достигла 6%. "ГАЗ, уступив второе место, спустился на третью строчку среди грузовых авто и занял долю в 5%", — добавил Михайлов. Россияне в том числе приобретали грузовики марок MAN, ГАЗ, Mercedes-Benz, Shacman, Scania, а также Тонар и Ford.

В сегменте LCV-авто (легкий коммерческий автомобиль) Lada конкурирует с ГАЗом. Так, по данным "Европлана" за первые шесть месяцев последняя марка уступила первое место тольяттинскому производителю. Третье место в рейтинге компании занимает Ford, затем идёт УАЗ и ООО "Луидор-Тюнинг" (ГАЗ).

Впрочем, другие компании наоборот отмечают уверенное лидерство LCV-авто "Горьковского автомобильного завода". Как отмечает Михайлов, в сегменте LCV бессменным лидером спроса остается ГАЗ с долей 40%. По словам гендиректора компании "Газпромбанк Автолизинг" Лилии Марковой, этот производитель занимает 41% от объёма всех переданных компанией за отчётный период LCV-авто.

Согласно данным "ВТБ Лизинг", вторую строчку рейтинга компании занимают автомобили Ford, увеличив объёмы почти вдвое (доля 21%), а Lada, наоборот, опустилась на одну строчку и заняла третье место с долей 13%. Как отметила Маркова, помимо ГАЗа в топ-лидеров входят Ford (24%), Lada (8%), УАЗ (7%) и Peugeot (5%).