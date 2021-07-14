МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" на день приостанавливает производство автомобилей Lada Largus и Xray, а также двух моделей Renault — Sandero и Logan — из-за недопоставок электронных компонентов компанией "Bosch Самара", говорится в сообщении автопроизводителя. Российским водителям напомнили о штрафах за тюнинг авто

"АвтоВАЗ" сегодня, 14 июля 2021 года, вынужден на 1 день приостановить производство на линии по сборке автомобилей на платформе B0 в связи с недопоставкой электронных компонентов со стороны компании "Bosch Самара". Оплата персоналу линии за день простоя будет произведена в соответствии с Трудовым Кодексом в размере 2/3 от среднего заработка", — сообщает компания.

Это уже третья приостановка конвейера за лето из-за дефицита комплектующих.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.