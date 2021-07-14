2021-07-14T08:28:00+03:00
2021-07-14T08:29:03+03:00
2021-07-14T08:28:00+03:00
2021
https://1prime.ru/auto/20210714/834192278.html
"АвтоВАЗ" вновь приостановил выпуск Lada Largus и Xray
Авто
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"АвтоВАЗ" на день приостанавливает производство автомобилей Lada Largus и Xray, а также двух моделей Renault — Sandero и Logan — из-за недопоставок электронных компонентов... ПРАЙМ, 14.07.2021
автомобили, автоваз, lada, производство, новости, бизнес, авто
https://1prime.ru/images/83222/69/832226949.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83222/69/832226949.jpg
https://1prime.ru/images/83222/69/832226948.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83222/69/832226948.jpg
https://1prime.ru/images/83222/69/832226947.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83222/69/832226947.jpg
https://1prime.ru/transport/20210712/834175821.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" на день приостанавливает производство автомобилей Lada Largus и Xray, а также двух моделей Renault — Sandero и Logan — из-за недопоставок электронных компонентов компанией "Bosch Самара", говорится в сообщении автопроизводителя.
"АвтоВАЗ" сегодня, 14 июля 2021 года, вынужден на 1 день приостановить производство на линии по сборке автомобилей на платформе B0 в связи с недопоставкой электронных компонентов со стороны компании "Bosch Самара". Оплата персоналу линии за день простоя будет произведена в соответствии с Трудовым Кодексом в размере 2/3 от среднего заработка", — сообщает компания.
Это уже третья приостановка конвейера за лето из-за дефицита комплектующих.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.