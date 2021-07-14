МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. В России разрабатываются изменения в ГОСТы, которые могут отменить часть автомобильных штрафов с камер, пишет газета "Известия". ФНС разъяснила условия применения новых льгот по налогу на имущество

Итак, могут отменить штрафы с видеокамер, установленных на российских дорогах не по ГОСТам.

Издание выяснило, что правительство страны поддержало законопроект сенаторов, который вносит поправки в КоАП и тем самым изменяет процедуру наказания водителей. "В настоящее время стандарты не обязательны к исполнению, но если новый закон примут, то кабмин получит полномочия по установлению требований к таким техническим средствам и порядку их применения", — отмечает издание.

Если нарушение фиксируется камерой, которая не соответствует требованиям кабмина, то административное дело по нему не может быть начато. если такое дело уже открыто, то должно быть прекращено.

Законопроект готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы.

По мнению опрошенных изданием экспертов, это единственный способ решить проблему с незаконными штрафами.