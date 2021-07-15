МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. МВД РФ направило в правительство предложение отменить обязательный техосмотр для легковушек и мотоциклов, принадлежащих физлицам, заявил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников. Возьмутся всерьез. Что будет с техосмотром без связки с ОСАГО

"МВД России выступило с инициативой отменить обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Соответствующие предложения направлены в правительство РФ", — сказал Черников, видео с его выступлением размещено на сайте МВД Медиа.

Ведомство предложило стимулировать владельцев автомобилей к добровольному прохождению технического осмотра с помощью понижения ставки транспортного налога и стоимости полиса ОСАГО.

"Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО", — уточнил Черников.

По его словам, такое решение было принято в результате мониторинга доступности для населения услуг по техническому осмотру транспортных средств, проведенного МВД. В ряде регионов, уточнил он, не выполняются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами техосмотра, а политика тарифов при формировании их стоимости негативно влияет на развитие этого рынка услуг.

Заинтересованным ведомствам МВД предложило подготовить соответствующие изменения в законодательство РФ.