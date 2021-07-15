МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) вывесило в открытом доступе законопроект об ограничении ввоза в страну бензиновых и дизельных автомобилей.

Согласно документу, с 2027 года в стране вступит в силу запрет на подержанные автомобили, с 2030 — на новые.

Ограничения не затронут автотранспорт, который находится в ведомстве Вооруженных сил Украины, у фермеров и выпущенный ранее 1981 года.

Власти страны планируют, что благодаря развитию электротранспорта к 2030 году выбросы парниковых газов в атмосферу будут сокращены до 60% (от уровня 1990 года), а суммарные выбросы загрязняющих веществ — до 70% от уровня 2015 года.

Доля электротранспорта будет составлять 75%.