МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в пятницу на сутки приостановит производство машин семейства Lada Granta и Niva из-за недопоставок электронных компонентов Bosh, говорится в сообщении компании.

"В связи с перебоями в поставках электронных компонентов со стороны компании "Bosch Самара" сегодня "АвтоВАЗ" вынужден приостановить на один день работу сборочных линий по производству автомобилей семейств Granta и Niva. Оплата сотрудников за день простоя будет произведена в соответствии с ТК РФ в размере двух третей от среднего заработка", — отмечается в сообщении.

Это уже четвертая приостановка конвейера за лето из-за дефицита комплектующих. Накануне автопроизводитель возобновил производство Lada Largus и Xray после однодневного простоя. Программу льготного автокредитования пока не планируют возобновлять

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

Продажи компании в первом полугодии составили 200,2 тысячи автомобилей. Это на 51% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 14,9% выше результатов первого полугодия "доковидного" 2019-го.