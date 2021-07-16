МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" запустил производство всего модельного ряда Lada на заводе "СарыаркаАвтоПром" в Казахстане, говорится в сообщении компании.

Ранее автомобили в этой стране собирались на заводе "Азия Авто Казахстан" в Усть-Каменогорске, однако партера пришлось сменить, поскольку местные власти расторгли с предприятием соглашение о промсборке.

"Сегодня же на заводе "СарыаркаАвтоПром" состоялся старт совместного производства автомобилей Lada. На промышленной площадке завода будет осуществляться выпуск всего модельного ряда автомобилей марки", — отмечается в сообщении.

В "АвтоВАЗе" также подчеркнули, что на новой площадке автомобили Lada Granta производятся мелкоузловым методом (CKD), с применением операций по окраске кузовов. Также на предприятии продолжаются работы по освоению высокотехнологичных производственных операций по сварке кузовов данной модели, для дальнейшего увеличения локализации автомобилей Lada на казахстанском заводе. "АвтоВАЗ" на сутки приостановит выпуск Lada Granta и Niva

По итогам 2020 года в Казахстане было продано 17,5 тысячи автомобилей Lada, что сделало бренд одним из самых популярных в стране. "Новый этап сотрудничества позволит казахстанским потребителям приобрести автомобили Lada по более доступной цене с качественным сервисом", — подчеркнули в компании.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.