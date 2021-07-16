МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Мировые продажи "АвтоВАЗа" в первом полугодии выросли на 41,1%, до 215,448 тысячи автомобилей, следует из отчета Renault. "АвтоВАЗ" запустил производство ряда Lada на новом заводе в Казахстане

"Продажи бренда Lada выросли на 41,1% в мире и на 51% в России, тем самым компания укрепила свою лидирующую позицию с долей рынка (в РФ — ред.) 23%, что является лучшим результатом за последние десять лет", — говорится в отчете.