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Мировые продажи "АвтоВАЗа" в первом полугодии выросли на 41%
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Мировые продажи "АвтоВАЗа" в первом полугодии выросли на 41,1%, до 215,448 тысячи автомобилей, следует из отчета Renault. "Продажи бренда Lada выросли на 41,1% в мире и на 51% в... ПРАЙМ, 16.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Мировые продажи "АвтоВАЗа" в первом полугодии выросли на 41,1%, до 215,448 тысячи автомобилей, следует из отчета Renault.
"Продажи бренда Lada выросли на 41,1% в мире и на 51% в России, тем самым компания укрепила свою лидирующую позицию с долей рынка (в РФ — ред.) 23%, что является лучшим результатом за последние десять лет", — говорится в отчете.