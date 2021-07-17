МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. В летний сезон у автовладельцев есть несколько способов снизить расходы топлива. Половина консервов из сайры в России оказалась поддельной

Летом, в особенности при движении в пробках или перемещении на дальние расстояния, вопрос экономии топлива встает особенно остро, пишет "Российская газета" со ссылкой на экспертов.

Издание приводит семь способов, как снизить расход бензина.

СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ

Самый действенный способ снижения расхода горючего во время езды по трассе — это поддержание правильной крейсерской скорости.

Эксперты советуют: если нужно дотянуть до бензоколонки с пустеющим баком либо просто увеличить максимальный запас хода, то стоит перестроиться в средний или правый ряд. Переключайтесь на самую высокую, прямую передачу и поддерживайте 80-90 км/ч.

ПРАВИЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Стоит заливать высокооктановое топливо. На первый взгляд, кажется, что отдав предпочтение 95-му бензину вместо 92-го или 98-му вместо 95-го, вы только переплатите. Но если соблюдать скоростной режим, то запас хода на высокооктановом топливе увеличится.

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ

Перед дальней дорогой, как и просто на регулярной основе, автовладельцу важно проверять давление в шинах. Для достижения максимальной экономии топлива, добавьте шинам лишние 0,3-0,5 атмосферы. Особенно — если отправляетесь в путь гружеными, с экипажем в несколько человек и забитым багажником.

ПРАВИЛЬНЫЙ КЛИМАТ

Нет никакой тайны в том, что поездка в машине с работающим на всю катушку кондиционером либо климат-контролем может повышать расход топлива серьезно. Подчас это 1,5 —2 литра на 100 км пути.

ВЫБИРАЙТЕ ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ

Время суток — также напрямую влияет на расход расход топлива. Если нужно ехать, скажем, в офис, и вы начинаете движение за час до пробок или, к примеру, отправляетесь из Москвы на юг ранним утром, то на дорогах еще не скопился плотный поток. Водитель сможет рассчитывать на дополнительную экономию "горючки".

ЗАМЕНИТЕ ФИЛЬТРЫ

Казалось бы мелочь, но забитый воздушный фильтр также напрямую влияет на потребление машиной топлива.

Забирая с дороги различные загрязнения (пыль, пух и так далее), этот расходник, загрязняясь, ухудшает наполнение цилиндров двигателя. Это ведет к перерасходу топлива.

Такая же история — с топливным фильтром.

МАНЕРА ЕЗДЫ

Ну и последнее. Широко известно, что чем меньше мы от души нажимаем на газ и тормоз, тем меньшим в итоге будет расход горючего.

Также стоит избегать:

резких перестроений,



пробуксовок.



Эксперты советуют практиковать такие хитрости, как езда за фурами, которые создают, условно говоря, пузырь разряженного воздуха.