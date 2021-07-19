МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по экономической политике выступил против предложения ГИБДД отменить обязательный техосмотр для легковых авто. Об этом сообщил "Коммерсант".

Издание отмечает, что сенаторы направили на рассмотрение в правительство собственный план реформирования системы техосмотра, который позволит не только сохранить, но и ужесточить действующие правила. МВД предложило отменить обязательный техосмотр

В частности, речь идет о поправках к Кодексу об административных правонарушениях, которые должны вступить в силу с 1 марта 2022 года. В соответствии с ними при фиксации нарушения дорожной камерой владелец автомобиля получит штраф в две тысячи рублей, если у него не оформлена диагностическая карта, подтверждающая прохождение техосмотра.

В Совфеде предлагают перенести срок вступления этого правила в силу на 1 октября 2021 года, а также обязать водителей возить диагностическую карту с собой и предъявлять ее инспектору. Если карты нет, штраф составит 500 рублей.

Более того, как сообщает "Коммерсант", сенаторы хотят внести изменения в законы "О рекламе" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством — сейчас в интернете легко найти множество предложений по продаже диагностических карт без прохождения техосмотра.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил в комментарии изданию, что правительство рассматривает различные варианты реформы, среди которых упрощение и оптимизация техосмотра либо его отмена.