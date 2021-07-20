МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует выпустить пять новых моделей автомобилей Lada в ближайшие четыре года, включая новое поколение "Нивы", заявил президент компании Николя Мор в видеообращении по случаю 55-летнего юбилея "АвтоВАЗа". Водителям объяснили, как по незнанию "не угробить" коробку-автомат

"Впереди нас ждет четыре важных года, в течение которых мы выпустим пять новых автомобилей Lada, а также новые модели Renault. Для Lada это новое поколение легендарной Niva и абсолютно новое семейство сегмента B. Эти шаги еще больше укрепят имидж бренда Lada", — сказал топ-менеджер.

Ранее в компании заявляли о намерениях представить на российском авторынке четыре новых модели Lada к 2025 году, в том числе новую "Ниву" в 2024 году.

В июне Мор также сообщал, что "АвтоВАЗ" планирует выйти в более высокий ценовой сегмент: представить модели Lada стоимостью выше миллиона рублей. При этом бюджетные и массовые модели в своей линейке компания намерена сохранить. Лишь треть россиян покупает автомобиль на собственные деньги

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

Продажи компании в первом полугодии составили 200,2 тысячи автомобилей. Это на 51% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 14,9% выше результатов первого полугодия "доковидного" 2019 года.