МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с 21 июля по 15 сентября предоставит вакцинированным гражданам скидку в 10% на техническое обслуживание автомобилей Lada в дилерских центрах, а также скидку 5% на запчасти и аксессуары, говорится в сообщении автопроизводителя. "АвтоВАЗ" увеличит рабочий день на час из-за высокого спроса на машины

"Покажите сертификат о прививке от COVID-19 и получите выгоду на ТО и запчасти" — такое специальное предложение действует с 21 июля по 15 сентября 2021 года для владельцев автомобилей Lada и клиентов розничных магазинов Lada Dеталь", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что для участия в акции можно также предъявить QR-код сертификата вакцинации от COVID-19.

"Выгода в 10% на техобслуживание автомобилей в дилерских центрах Lada предоставляется на плановое техническое обслуживание. Выгода в 5% дается на оригинальные запасные части и аксессуары Lada и бренда Lecar при их покупке в магазинах Lada Dеталь", — рассказали о бонусах для вакцинированных граждан в "АвтоВАЗе". "АвтоВАЗ" планирует в ближайшие годы выпустить пять новых моделей Lada

Всего в России насчитывается около 1500 магазинов Lada Deталь и более 300 дилеров, напомнили в компании.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.