МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" 22 и 23 июля приостанавливает производство автомобилей Lada Granta из-за недопоставок электронных компонентов, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. "АвтоВАЗ" предоставит скидки вакцинированным гражданам

"Работа пятой производственной линии (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) приостановлена на два дня — 22 и 23 июля. Простой связан с недопоставками электронных компонентов", — сказал он.

Это уже пятая приостановка конвейера за лето из-за дефицита комплектующих. Ранее в компании уточняли, что простои связаны с недопоставками электронных компонентов со стороны компании "Bosch Самара".

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

Продажи компании в первом полугодии составили 200,2 тысячи автомобилей. Это на 51% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 14,9% выше результатов первого полугодия "доковидного" 2019 года.