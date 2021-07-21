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"АвтоВАЗ" останавливает производство Lada Granta на два дня
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"АвтоВАЗ" 22 и 23 июля приостанавливает производство автомобилей Lada Granta из-за недопоставок электронных компонентов, сообщил РИА Новости официальный представитель компании... ПРАЙМ, 21.07.2021
автопром, автоваз, lada granta, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" 22 и 23 июля приостанавливает производство автомобилей Lada Granta из-за недопоставок электронных компонентов, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
"Работа пятой производственной линии (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) приостановлена на два дня — 22 и 23 июля. Простой связан с недопоставками электронных компонентов", — сказал он.
Это уже пятая приостановка конвейера за лето из-за дефицита комплектующих. Ранее в компании уточняли, что простои связаны с недопоставками электронных компонентов со стороны компании "Bosch Самара".
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
Продажи компании в первом полугодии составили 200,2 тысячи автомобилей. Это на 51% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 14,9% выше результатов первого полугодия "доковидного" 2019 года.