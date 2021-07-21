МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил ввести законодательную норму о конфискации автомобиля, который использовался для перевозки нелегальной табачной продукции, говорится в пресс-релизе ведомства. Названы типичные ошибки, мешающие вам продать автомобиль

Меры по борьбе с контрафактом сигарет обсуждались на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. "Минпромторг России предложил рассмотреть возможность введения нормы конфискации автомобильного транспорта, задействованного для перевозки нелегальной табачной продукции", — говорится в сообщении.

С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств и обуви, а также вступил в силу запрет на оборот немаркированной табачной продукции. В настоящее время в системе цифровой маркировки и прослеживания табачной продукции работают все легальные производители, дистрибьюторы, а также около 120 тысяч предприятий розничной торговли.

"В 2020 году на рынке табака мы увидели позитивные тенденции: впервые за 6 лет мы фиксируем снижение доли контрафакта в табачной промышленности, которая в 2020 году уменьшилась с 15,6% до 10,2%. Следствием обеления рынка стал рост начисления акцизов на 45 миллиардов рублей — до 583 миллиардов рублей в 2020 году", — приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. "АвтоВАЗ" предоставит скидки вакцинированным гражданам

Но ряд факторов способствовал и росту поставок нелегальных сигарет в 2021 году: потери бюджета от недополученных акцизов оцениваются экспертами примерно в 100 миллиардов рублей в год. В связи с этим, отмечается в сообщении, и предлагается обсудить новую норму. "Риск конфискации транспортного средства станет не только весомым аргументом для отказа от незаконной деятельности, но и эффективной профилактической мерой", — считают в Минпромторге.

На заседании также отмечалось, что у 15 из 48 действующих техрегламентов товаров, ввозимых в ЕАЭС, не разработаны перечни продукции, в отношении которой представляются документы об оценке соответствия. "Это не позволяет осуществлять должный контроль безопасности товаров на границе и формирует риски для здоровья граждан", — подчеркнул глава Минпромторга, призвав как можно скорее решить эту проблему.