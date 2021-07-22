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https://1prime.ru/auto/20210722/834265777.html
Ford запустит беспилотные такси
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Американский автомобильный гигант Ford совместно с разработчиком беспилотных технологий Argo AI анонсировали запуск беспилотных такси для клиентов онлайн-сервиса такси Lyft. В... ПРАЙМ, 22.07.2021
ford, беспилотные автомобили, новости, технологии, бизнес, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford совместно с разработчиком беспилотных технологий Argo AI анонсировали запуск беспилотных такси для клиентов онлайн-сервиса такси Lyft. В конце 2021 года жители Майами, а в 2022 году жители Остина начнут пользоваться новым транспортом, рассказали в пресс-службе Ford.
По данным издания The Verge, что автопарк будет будет насчитывать не мене 100 беспилотных такси Ford, но компания будет стремиться увеличить его в 10 раз в течение пяти лет.
Lyft при это получит получит 2,5% акций Argo AI и будет также предоставлять данные о поездках пользователей.