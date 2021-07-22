МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford совместно с разработчиком беспилотных технологий Argo AI анонсировали запуск беспилотных такси для клиентов онлайн-сервиса такси Lyft. В конце 2021 года жители Майами, а в 2022 году жители Остина начнут пользоваться новым транспортом, рассказали в пресс-службе Ford.

Илон Маск рассказал, когда его электрокары можно будет купить за биткоины

Lyft при это получит получит 2,5% акций Argo AI и будет также предоставлять данные о поездках пользователей.