МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford совместно с разработчиком беспилотных технологий Argo AI анонсировали запуск беспилотных такси для клиентов онлайн-сервиса такси Lyft. В конце 2021 года жители Майами, а в 2022 году жители Остина начнут пользоваться новым транспортом, рассказали в пресс-службе Ford. 

Илон Маск

Илон Маск рассказал, когда его электрокары можно будет купить за биткоины

По данным издания The Verge, что автопарк будет будет насчитывать не мене 100 беспилотных такси Ford, но компания будет стремиться увеличить его в 10 раз в течение пяти лет. 

Lyft при это получит получит 2,5% акций Argo AI и будет также предоставлять данные о поездках пользователей.