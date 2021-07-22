МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с 26 июля по 15 августа приостановит производство автомобилей в связи с корпоративным отпуском, говорится в сообщении автопроизводителя. "АвтоВАЗ" останавливает производство Lada Granta на два дня

"АвтоВАЗ" уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 26 июля по 15 августа 2021 года. Также в корпоративный отпуск уходит автозавод Lada Ижевск. 16 августа Группа "АвтоВАЗ" возобновит производственную деятельность", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что речь идет о плановом отпуске, который не связан с нехваткой электронных автокомпонентов.

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"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

Продажи компании в первом полугодии составили 200,2 тысячи автомобилей. Это на 51% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 14,9% выше результатов первого полугодия "доковидного" 2019 года.