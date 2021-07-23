МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Осенью текущего 2021 года дорожные камеры в России смогут фиксировать новое нарушение ПДД. Речьб идет о езде без ходовых огней и ближнего света фар, пишет издание Autonews.

Эти нарушения можно будет фиксировать благодаря технологии, разработанной компанией "Астролаб". Она позволяет распознавать нарушения при помощи нейросети.

Сначала она появится в 12 регионах страны, в том числе, в Москве, Крыму, Твери, Иркутске, Красноярске, Омске, Ульяновске. Здесь "Астролаб" обслуживает около 1500 камер.

Как прокомментировал изданию генеральный директор компании Сергей Ласкин, новый функционал станет доступен осенью. Однако регионы будут сами решать, когда им воспользоваться.

Он пояснил, что разработчик начал создавать технологию после того, как к ней выразили интерес в ЦОДД Москвы.

"Обычно мы внедряем новинки в Москве, а затем уже всем остальным регионам предлагаем новую функцию. <…> Новые комплексы устанавливать не придется, мы просто дообучим нейросеть. Сейчас работы находятся на завершающей стадии", — пояснил он.

Нейросеть работает по принципу подобия. "Вот мы показали ей, к примеру, 20 вариантов фар в 20 разных ракурсах. Она это запоминает. И когда она увидит 21-й вариант, который не входил в data-set обучение, нейросеть все равно поймет, что этот предмет очень похож на фары", — рассказал он.

Напомним, что сейчас в России за езду без ходовых огней и ближнего света полагается штраф 500 рублей. Оплатить его можно со скидкой 50%.