МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Вводить обязательное двухэтапное обучение для получения водительских прав в России преждевременно, это может быть актуально для водителей спецтранспорта, но не для всех автомобилистов, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Ранее в ряде СМИ обсуждалось использование в России европейской системы обучения на водительские права, при которой водителю-новичку сначала выдаются временные права, а через два года он обязан пройти еще один, повторный экзамен. Россиян предупредили, кому могут не продать авто в долг

По словам Солдунова, в некоторых европейских странах, в том числе в Германии, есть двухэтапное обучение — при нем автомобилист получает только временные права, а через два года проходит еще один экзамен, в том числе с учетом контраварийной подготовки.

"Но здесь у нас, в России, немножко не та история: когда это все создавалось, мы использовали как аналог французскую систему. Обучение у нас в автошколе — это нечто среднее, у нас в ней есть элементы и контраварийной подготовки. Первый этап обучения в некоторых странах проще, чем у нас. Второй — чуть сложнее", — сказал Солдунов РИА Новости.

В то же время автоэксперт подчеркнул, что показателем качества подготовки российских водителей является то, что российские права признаны во всем мире, и, согласно Венской конвенции безопасности дорожного движения, российские водители могут ездить в любой стране.

"Эта идея (ввести "временные" права – ред.) периодически возникает, потому что самый опасный возраст вождения — как раз после двух лет. Человек вроде как до двух лет опасается, сомневается, внимательность проявляет излишнюю, а примерно после двух лет стажа уже считает себя опытным и начинает ошибаться", — сказал Солдунов.

Поэтому, подчеркнул он, два-три года — самый высокий по аварийности стаж вождения. Водителям рассказали правду о штрафе за грязное авто

"Я не думаю, что есть смысл это вводить для всех. Рассматривались идеи за последние несколько 20 лет сделать это отдельно для водителей автотранспорта, машин скорой помощи, пожарных. Тому, кому это необходимо. С другой стороны, водитель может спокойно пойти в соответствующее образовательное учреждение и пройти контраварийные конкурсы… В обязаловку это вводить преждевременно", — подчеркнул он.