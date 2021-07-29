МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Выручка крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group по итогам первого полугодия 2021 года выросла на 35% и достигла рекордного значения в 129,669 миллиарда евро, сообщается в финансовой отчетности производителя. Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen за сговор по выбросам

"Рекордные результаты первого полугодия являются ярким доказательством того, насколько сильны наши бренды и насколько привлекательна их продукция", — говорится в сообщении компании.

Прибыль концерна за январь-июнь составила 8,454 миллиарда евро против убытка в 1,019 миллиарда евро годом ранее. Операционная прибыль за отчетный период составила 11,358 миллиарда евро против убытка в 1,49 миллиарда евро годом ранее. Продажи автомобилей группы Volkswagen за шесть месяцев увеличились на 25% в годовом выражении, до 4,66 миллиона штук.

Во втором квартале Volkswagen получил прибыль в 5,04 миллиарда евро после убытка в 1,536 миллиарда годом ранее. Выручка компании увеличилась в 1,6 раза — до 67,293 миллиарда евро. Компания также получила операционную прибыль за отчетный период в 6,546 миллиарда евро против убытка в 2,394 миллиарда евро. Продажи Volkswagen за квартал выросли на 29% в годовом выражении, до 2,326 миллиона автомобилей.

Компания указывает, что положительные показатели за отчетный период обусловлены увеличением продаж премиальных брендов концерна, а также общим ростом спроса по мере восстановления рынка.

Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.