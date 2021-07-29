МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Ситуация с дефицитом новых машин в России в августе осложнится на фоне приостановки производства на автозаводах в период летнего отпуска, прогнозируют опрошенные РИА Новости дилеры.

"Дефицит автомобилей только растет. В августе заводы закроются на каникулы, и ситуация по многим брендам еще более ухудшится", — считает генеральный директор "АвтоСпецЦентра" Андрей Терлюкевич.

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) отметили, что отпуск на автозаводах действительно несколько увеличит дефицит, хотя и повлияет не так сильно на фоне общей ситуации. "Закрытие заводов на каникулы плановое, это хотя бы можно предусмотреть, в отличие от ковидных ограничений", — пояснили в РОАД.

Директор по маркетингу "Авилона" Андрей Каменский также считает, что данный перерыв частично отразится на нехватке автомобилей, временно сделав дефицит заметнее. "Однако с середины августа мы ждем приход машин и улучшение ситуации", — уточнил он.

Среди производителей легковых автомобилей в плановый корпоративный отпуск на данный момент ушли: "АвтоВАЗ" (до 16 августа), Hyundai (до 2 августа), Nissan (до 12 августа), Toyota (до 9 августа) и "Мазда Соллерс" (до 9 августа).